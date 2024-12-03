بكين تحث واشنطن على التوقف عن مساعدة وتحريض قوى ما يسمى «استقلال تايوان»

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، الاثنين، أن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن مساعدة وتحريض القوى الانفصالية الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان".

وقال المتحدث بإسم الخارجية الصينية، تعليقا على مكالمة هاتفية أجراها زعيم منطقة تايوان لاي تشينغ-ته، مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في أثناء قيام زعيم منطقة تايوان بزيارة إلى منطقة الباسيفيك تشمل التوقف في هاواي - "إن الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التفاعل الرسمي بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان الصينية، وتعارض بقوة أي شكل من أشكال التحركات الأمريكية لمساعدة أو تحريض القوى الانفصالية الساعية إلى ما يُسمى (استقلال تايوان) وأنشطتهم الانفصالية".

وأضاف المسؤول الصيني - وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية - أن مسألة تايوان في صميم مصالح الصين الأساسية وهي الخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية-الأمريكية.

وحث المسؤول الصيني الولايات المتحدة على أن تدرك بشكل كامل الطبيعة الانفصالية لزعيم منطقة تايوان وسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي، وأن تفهم بشكل كامل الضرر الجسيم الذي تسببه الأنشطة الانفصالية لما يسمى "استقلال تايوان" على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وأن تلتزم بشكل كامل بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، مطالبا بالتوقف عن التدخل في الشؤون المتعلقة بتايوان، والتي هي شؤون داخلية للصين.