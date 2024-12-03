إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة وميكروباص بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالقرب من مدخل مدينة المنيا الجديدة، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة وميكروباص بالقرب من مدخل مدينة المنيا الجديدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة محمود. م. س 27 سنة عامل،وعبد الرحمن. م. س 12 سنة طالب، وأروى. ع 19 سنة طالبة، وشهاب. م. س 10 سنوات طالب،ووفاء. ع. ا 50 سنة مدرسة، مقيمون جميعًا بمدينتي المنيا والمنيا الجديدة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على المركبتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.