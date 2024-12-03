أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن إجراء تعديلات في كوادر القوات المسلحة الأوكرانية، على خلفية فضائح وخلافات بسبب التعيينات السابقة.

وصرح زيلينسكي بعد اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يزور كييف حاليا، أن هذه التعديلات لن تكون الأخيرة، مضيفا: "لأننا بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع".

وكان زيلينسكي قد عين ميخائيل دراباتي قائدا للقوات البرية في الجيش الأوكراني، وكان يشغل هذا المنصب قبله ألكسندر بافليو، وقبله القائد العام الحالي للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بالإضافة إلى ذلك، أعلن زيلينسكي عن تعيين أوليغ أبوستول نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، حيث رأت نائب البرلمان الأوكرانية ماريانا بيزوغلايا، أن خطر خسارة كييف للأراضي التي تسيطر عليها في دونيتسك، يزداد عدة مرات مع التعديل الذي أجراه زيلينسكي.

وفي أواخر أغسطس أقال زيلينسكي القائد العام للقوات الجوية الأوكرانية نيكولاي أليشوك، ولم تذكر أسباب الإقالة حينها، إلا أن وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف علق على الإقالة في وقت لاحق، بأن ليس لها علاقة بحادث تحطم طائرة "إف - 16"، بل هي مسألة "تدوير وظيفي".

وفي هذا الصدد، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن مكتب زيلينسكي كان يستعد لإقالة، رئيس إدارة الاستخبارات الأوكرانية الرئيسية كيريل بودانوف ووزير الدفاع رستم أميروف.