الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بلغت قيمتها 725 مليون دولار.

وأشار بلينكن في بيان له، الاثنين، بأن المساعدات ستضم ألغاما مضادة للأفراد وقذائف لراجمات صواريخ HIMARS وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطيران من نوع "ستينغر" وقذائف المدفعية من عيار 155 و105 ملم وطائرات مسيرة ومختلف الأنظمة الصاروخية المضادة للدبابات وأسلحة المشاة والذخائر.

وستقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا كذلك مختلف المعدات العسكرية وقطع الغيار.

وحسب بيانات البنتاغون، فإن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد بلغ 61.4 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وأكثر من 62 مليار دولار منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن لمهامها.