الأمم المتحدة: فرار نحو 50 ألف نازح من شمال سوريا

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن نزوح أكثر من 48500 شخص بسبب القتال شمال غربي سوريا، خلال في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الماضي، وأن الأرقام تتغير بسرعة.

وجاء في بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "لا يزال وضع النزوح متقلبًا للغاية ويقوم الشركاء بمراجعة البيانات الجديدة يوميًا".

وتابع البيان: "حتى 30 نوفمبر الماضي، كان نحو 48500 شخص قد نزحوا، وهو رقم أكبر بكثير من 14000 شخص التي أبلغت عنها فرقة العمل المعنية بالنازحين داخليًا في 28 نوفمبر الماضي".

وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.