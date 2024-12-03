اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة.

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة الدفاع والامن القومي والشئون الدينية والاوقاف عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقك 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهما في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة علي الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس "بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024.