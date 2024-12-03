أتالانتا يتفوق على روما بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي

حقق أتالانتا فوزًا مهمًا على مضيفه روما بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.

بهذا الانتصار، رفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر.

على الجانب الآخر، استمرت معاناة روما في الدوري، حيث تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر، مسجلًا خسارته الثالثة على التوالي بعد هزيمتيه أمام بولونيا ونابولي.

أهداف المباراة جاءت عبر مارتن دي رون في الدقيقة 69، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فيما أضاف نيكولو زانيولو، المعار من جالطة سراي التركي، الهدف الثاني في الدقيقة 89 بضربة رأسية مستغلًا ركنية نفذها خوان كوادرادو.