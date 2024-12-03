"بوابة الحركات الإسلامية" فى مواجهة التطرف

الثلاثاء 03/ديسمبر/2024 - 12:58 ص

"آه.. ما أقسى الجدار

عندما ينهض في وجه الشروق

ربما ننفق كل العمر.. كي ننقب ثغرة!

ليمُر النور للأجيال.. مرة."

هذه الكلمات التي كتبها أمل دنقل قبل ما يقارب نصف قرن تلخص الصراع الإنساني ضد الظلم والظلام. إنها دعوة للصبر والإيمان بأن كل جهد يُبذل اليوم، مهما كان صغيرًا، سيؤتي ثماره ويصبح نورًا للأجيال القادمة.

هذا الشعور يتجسد في تجربة "البوابة نيوز" بقيادة الدكتور عبدالرحيم علي، وتحديدًا في بوابة الحركات الإسلامية، التي لعبت دورًا محوريًا في الصراع المعرفي والسياسي مع جماعات التطرف والإرهاب.

رؤية وفريق عمل متفانٍ.

على مدار عشر سنوات، كانت بوابة الحركات الإسلامية تحت قيادة فريق متميز، يقوده باحث شجاع امتلك الجرأة لمواجهة تيار الظلام في أوج قوته، وهو الدكتور عبدالرحيم علي. كما أسهم الأستاذ عادل الضوي في قيادة فريق العمل، حيث قدم الدعم والمعلومة والتوجيه، مما جعل بوابة الحركات الإسلامية واحدة من أبرز المواقع المتخصصة عالميًا في دراسة حركات الإسلام السياسي.

الفريق الحالي، رغم قلة عدده، يتميز بإيمان عميق بدوره في كشف الحقيقة ومواجهة زيف الجماعات المتطرفة. يعمل هذا الفريق على متابعة ورصد ما يقارب ١٠٩ منظمات إرهابية حول العالم، وتحليل المعلومات للخروج بتوصيات تخدم صانعي القرار والرأي العام.

أبرز الملفات: من الإخوان إلى داعش

تناولت البوابة بالبحث والتحليل عددًا من الملفات المهمة، من أبرزها:

الإخوان المسلمون: رصدت تحولات الجماعة من السلطة إلى الشتات، وصراعاتها الداخلية، وبحثها عن ملاذات آمنة في دول مختلفة، إلى جانب علاقتها بالأجهزة الاستخباراتية والمنظمات الحقوقية والمالية.

داعش: كانت البوابة من أوائل الجهات التي حذرت من تحول "دولة العراق الإسلامية" إلى تنظيم داعش. تابعت ظهوره وتوسعه حتى توقعت سقوطه في العراق والشام، ثم رصدت انتقاله إلى أفريقيا وآسيا. اليوم، تستمر البوابة في تحليل استراتيجيات التنظيم، خاصة محاولاته لإقامة "دولة الخلافة" في أفريقيا وصراعه مع تنظيم القاعدة وجماعات أخرى مثل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين".

التطرف في العالم: أكثر من مجرد رصد

لم تقتصر جهود البوابة على الجماعات الإسلامية فقط، بل تناولت أيضًا تنامي خطر اليمين المتطرف وحركات التفوق العرقي في أوروبا وأمريكا. وقدمت تحليلات معمقة لتنامي ظاهرة التطرف بشكل عام، وأسبابها، وطرق مواجهتها في ظل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

الفضاء الإلكتروني والتطرف

ركزت البوابة على كيفية استغلال الجماعات الإرهابية للفضاء الإلكتروني، لا سيما "الإنترنت المظلم"، في عمليات التجنيد والتمويل. وقدمت توصيات عملية للتصدي لهذا الخطر في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

إحصاءات وجهود متواصلة

على مدار عقد كامل، أنتجت بوابة الحركات الإسلامية أكثر من ٤٠ ألف تقرير وتحقيق وتحليل، حذرت خلالها من خطورة الجماعات المتطرفة. وما زالت الجهود مستمرة لإيصال الحقيقة وتقديم التوصيات لصناع القرار، علَّها تفتح ثغرة ليمر النور للأجيال القادمة.

رؤية المستقبل

مع دخول الذكاء الاصطناعي والمزيد من التطور التكنولوجي، تسعى بوابة الحركات الإسلامية لتعزيز أدواتها وأساليبها في الرصد والتحليل. المستقبل يحمل تحديات جديدة، لكن البوابة تؤمن بأن العمل المستمر والتعاون بين المجتمعات هو السبيل للانتصار على الظلام.

ومع توسع رقعة الفضاء الرقمي وتزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، تدرك بوابة الحركات الإسلامية أهمية استباق الجماعات المتطرفة في استخدام هذه الأدوات. من خلال تعزيز تحليلات البيانات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن للبوابة توفير رؤى دقيقة وسريعة عن نشاط هذه الجماعات على الإنترنت، مما يسهم في توجيه صناع القرار لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

علاوة على ذلك، تعمل البوابة على بناء شراكات استراتيجية مع مراكز أبحاث دولية ومنظمات مختصة بمكافحة الإرهاب، لضمان تبادل المعلومات والخبرات. هذه الشراكات لا تهدف فقط إلى تعزيز قدرة البوابة على الرصد والتحليل، بل أيضًا إلى المشاركة في صياغة استراتيجيات دولية فعالة للتصدي للإرهاب والتطرف، مما يجعلها لاعبًا أساسيًا في مواجهة التحديات العالمية.

"بوابة الحركات الإسلامية ليست مجرد منصة إعلامية؛ إنها جزء من معركة فكرية وسياسية وثقافية ضد الظلامية. الاستمرار في دعم هذا المشروع واجب كل من يؤمن بأن النور لا بد أن يسطع يومًا للأجيال القادمة".