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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الأمريكية تنفي وجود أي صلة لواشنطن بهجوم المسلحين في سوريا

المتحدث باسم الخارجية
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر
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نفت الخارجية الأمريكية وجود أي صلة للولايات المتحدة بهجوم الجماعات المسلحة بشمال غربي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي له، الاثنين: "اطلعت على مختلف الشائعات، بما فيها تصريحات لأشخاص كان يبدو أنهم يستحقون الثقة، حول علاقة الولايات المتحدة المزعومة بهذا الهجوم. وهذا غير صحيح على الإطلاق".

وأعاد إلى الأذهان أن "هيئة تحرير الشام" التي تقود الهجوم في سوريا مدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول دعم واشنطن لهجوم الجماعات المسلحة، قال المتحدث: "لقد أكدنا بوضوح أننا نريد رؤية وقف التصعيد. وليس بوسعي أن أتحدث بشكل أكثر وضوحا. وفي نهاية المطاف نريد أن نرى تقدما للعملية السياسية".

ويأتي ذلك على خلفية هجوم واسع النطاق، شنته الجماعات المسلحة في شمال غربي سوريا منذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر الماضي، ما أصبح أكبر تصعيد عسكري في سوريا منذ عام 2020.

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