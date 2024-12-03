استشهاد 3 فلسطينيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون أمس الإثنين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، تجمعًا للمواطنين في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طفلة استشهدت نتيجة إطلاق آليات الاحتلال النار على مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة شمالي القطاع.

في سياق آخر، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعازيه في وفاة المواطن الأمريكي عمر نيوترا، والذي كان محتجزا لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأشار بايدن في بيان للبيت الأبيض أنه أصيب "بالصدمة والغضب الشديدين" عندما علم بوفاة عمر نيوترا، قائلًا إن "حماس تحتجز جثته منذ مقتله" خلال هجوم 7 أكتوبر 2023.