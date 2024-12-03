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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء ومصابون جراء تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد 9 أشخاص وأصيب آخرون، مساء أمس الإثنين، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 5 أشخاص وإصابة شخصين في غارة إسرائيلية على بلدة حاريص، واستشهاد 4 أشخاص وإصابة شخص في غارة أخرى على بلدة طلوسة. 

وفي وقت سابق، استشهد شخص في استهداف مسيّرة إسرائيلية لدراجة نارية في جديدة مرجعيون جنوبي لبنان.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال استهدافاتها المتكررة في الأراضي اللبنانية، والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، بالإضافة إلى الأضرار التي وقعت في عدة بلدات ومناطق جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية لبنان طيران الاحتلال