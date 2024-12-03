العمل النمساوية: ارتفاع معدل البطالة في البلاد لـ7.1% خلال نوفمبر الماضي

ذكرت وزارة العمل والشؤون الاقتصادية بالنمسا أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 7.1% في نوفمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة - في بيان الاثنين - استمرار الاتجاه السلبي في سوق العمل في نوفمبر الماضي؛ نظرًا للانكماش الاقتصادي، لافتة إلى أنه في نهاية الشهر الماضي تم تسجيل حوالي 384 ألف شخص لدى الخدمة العامة للتشغيل كعاطلين عن العمل أو تحت التدريب، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 31 ألفًا و400 شخص أو زيادة بنسبة 8.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت أن النمو كان قويًا بشكل خاص في إنتاج صناعة السلع بزيادة 16.2%، مع تأثر صناعة السيارات المتعثرة وصناعة الأغذية بشكل خاص بارتفاع معدلات البطالة.