غرامة 50 ألف جنيه على عمرو السولية.. أعرف السبب

وقع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، عقوبة مالية على عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكشف مصدر داخل الأهلي إن عمرو السولية دخل في مشادة وتحدث بشكل غير لائق مع أحد عمال غرفة خلع الملابس، خلال مران أمس الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال المصدر، أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي قرر توقيع غرامة مالية على عمرو السولية قدرها 50 ألف جنيه.

موعد سفر بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا

ويسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا غدا الأربعاء، لخوض مباراة ورلاندو بيراتس المقرر لها عصر السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

تدريبات الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدريبات أمس الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة ؛ دون راحة، بعد مواجهة فريق البنك الأهلي امس بالدوري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي الأحد على ملعب السلام في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز ليفشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو للاعبين لشرح بعض النقاط الفنية عن مواجهة أمس ومعالجة الأخطاء.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء البنك الأهلي مرانا استشفائيا وجانبا من التدريبات في الجيم على هامش المران الجماعي.

وادى باقي اللاعبين مرانا بدنيا متنوعا تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، لمدة نصف ساعة مع بداية فقرات المران الجماعي للفريق