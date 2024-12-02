"البوابة نيوز".. سند للدولة

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 11:44 م

عشر سنوات لمست فيها التحقق والنجاح فى بيتى "البوابة نيوز"، عشت لحظات فارقة ما بين طموح وآمال، ١٠ سنوات كاملة بدأت فيها رحلتى الصحفية الحقيقية بعد سنوات من التخبط واليأس فى رحلة البحث عن دخول مهنة الصحافة.

كنت صحفية شابة أبحث عن بيت لى، يكون حصنًا ودرعا وأمانا، ويعطنى الفرصة لكى أتوج موهبتى التى كللت بدراستى الأكاديمية، فى الوقت نفسه كانت "المؤسسة" الوليدة تخرج للنور وتعلن عن نفسها كمدرسة جديدة فى عالم الصحافة المصرية، وتبحث عن أبناء لها لتكوين نواة للأجيال مختلفة لمؤسسة وُلدت عريقة وكبيرة.

من هنا كانت نقطة الانطلاق، المؤسسة الوليدة تتميز بخبطاتها الصحفية التى باتت حديث الناس والشارع ووسائل الإعلام والمؤسسات المنافسة، وكان أبناؤها يتبارون فى الحصول على الانفرادات والخبطات والتصريحات الخاصة والحوارات المختلفة ليكونوا على نفس القدر من المهنية. مع مرور السنوات أصبحت البوابة بيتًا وكيانًا كبيرًا لنا جميعا - ولى على مستوى خاص- لأنها فتحت لى أبواب صاحبة الجلالة ونهلت من فنونها، فأصبحت الاسم الثالث لى عندى مصادرى الصحفية.