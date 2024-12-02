"البوابة نيوز".. الكلمة الحرة

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 11:47 م

التحقت بالعمل داخل "البوابة نيوز" فى شهر أكتوبر عام ٢٠١٧م، وجمعنى بالدكتور عبد الرحيم على، رئيس مجلسى الإدارة والتحرير، جلسة فى مكتبه، دار بيننا حديث لأول مرة أتذكر جيدًا ما قاله لى نصًا؛ بص يا ابنى نورت بيتك ومكتبى وفونى مفتوحين ٢٤ ساعة، والبوابة حلم حلمت بيه لسنين طويلة وتعب وشقا وعمر شد حيلك يلا وولادى زادوا واحد.

كلمات "علي"، كانت دافعًا لى للقفز بركاب صحفيين لهم ثقلهم يعملون بالجريدة، ولهم أقلامهم الحرة التى هى بمثابة سوطًا يجلد ظهور العابثين بأمن الوطن من أقصاه لأقصاه، لا يعيرون انتباهًا للتهديدات التى تصلهم بسبب كشفهم للحقائق، فمنذ اليوم الأول لى أيقنت أن "البوابة" لم تكن مجرد منصة لنقل الأخبار والأحداث، بل هى صوتًا لمن لا صوت له، ومنبرًا للحوار، ودرعًا حصينة يحمى الوطن، وسيفًا مسلولًا يريق دماء كل من تسول له نفسه المساس بهوية الوطن ومقدراته.

قدمنا فى البوابة تغطية شاملة ومتنوعة للمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولم نتردد فى طرح القضايا الشائكة والمواضيع الحساسة وكل ما يهم المواطن، فتلك كانت مبادئ البوابة ومن يعمل بها.