نجلاء فوزي تكتب: "البوابة نيوز".. حراك ثقافى

بعد رحلة طويلة خُضتها اتنقل بين صفحات صاحبة الجلالة، لم ينته بى الحال على نواصى خيباتى، بل لملمت شتات أفكارى وارتميت فى أحضان صفحاتها، لأجد ضالتى التى طالما بحثت عنها كثيرًا، لأستكمل رحلتى المهنية.

ومن خلال عملى كمحررة فى قسم الثقافة، لمست دور "البوابة نيوز" العظيم فى الحراك الثقافى، قمت خلال تلك السنوات بمناقشة قضايا ثقافية هامة، أكاد أجزم انها ساهمت فى حل تلك المشكلات التى تؤرق العمل الثقافى وتعرقله.

تناولت خلال صفحاتها أزمات واجهت دور النشر فى مصر، مرورًا بأزمان الفن التشكيلى، ومواجهة الذكاء الاصطناعى الذى زحف ليخترق العملية الابداعية، وشكل الرواية العربية بعد الحرب على غزة، وغيرها من الملفات الهامة.

كما شرفت بإجراء مجموعة حوارات صحفية مع شخصيات ثقافية وفنية مثلت مصر فى المحافل المحلية والدولية، بجانب حواراتى مع مصادر رسمية بقطاعات وزارة الثقافة للوقوف على حلول بعض الازمات، بخلاف التغطية الحيه للأحداث الثقافية والفنية البارزة.

نحن اليوم نحتفل بذكرى مرور 10 سنوات على إصدارها الورقى، اليوم أسطر اسمى بين حراس الكلمة ضمن كتيبة البوابة، أدين بالفضل والعرفان لكل من وجهنى، ودعمنى داخل تلك الجدران العتيقة، كل الشكر لقاماتهم المهنية، دامت "البوابة" منصة صحفية منفردة لا تشبه غيرها.