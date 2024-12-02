علا حسنين تكتب: شكرا «بوابتي»

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 11:43 م

هناك فى 57 مصدق الدقى ومنذ عشر سنوات بدأت رحلتى للعمل فى جريدة البوابه نيوز، أو كما أطلق دائما "بوابتي" لم تكن هى تحربتى الأولى فى العمل فى بلاط صاحبة الجلالة، ولكن هى محطتى الهامة والرئيسية فى مجال عملى الصحفى، حيث تعلمت الكثير على يد أساتذتى الذين أدين لهم بكل الفضل كما تعلمت الكثير أيضا من زملائى وزميلاتى.

ولم يقف الأمر عند حد الاستفادة المهنية فقط، بل امتد ليصل إلى الاستفادة على المستوى الشخصى والإنسانى فهنا فى "بوابتي" التقيت بأصدقاء عمر ما زالوا يكملون معى درب الحياة بحلوها ومرها وإن كان منهم من ترك العمل فى المؤسسة ولكنهم ما زالوا فى رفقتى فى درب الحياة، حيث اعتبرهم هبة الله التى وهبنى إياها؛ ورزق التقيت به فى "بوابتي" لم يقف الأمر عند هذا الحد فأنا أدين بالفضل بعد الله لتلك المؤسسة العريقة وإدارتها على رأسها الدكتور "عبد الرحيم علي" التى منحتني عضوية نقابة الصحفيين.

حيث شرفت بها وأقسمت يمينها على أن أراعى مصالح الوطن وأصون واحترم آداب المهنة. وبحمد الله وبفضله قدمت الكثير من الانفرادات الصحفية على صفحات “البوابة نيوز”.