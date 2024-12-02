حميد الشاعري يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة عن الزمن والعلاقات

فاجأ الكابو حميد الشاعري جمهوره بطرح أغنية جديدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، تحمل اسم "جوانا حنين".

الأغنية التي حملت عنوانًا مليئًا بالحنين إلى الماضي هي من كلمات هيثم نبيل وكريم سامي، وغناء، وألحان، وتوزيع حميد الشاعري نفسه.

الأغنية لاقت إشادات واسعة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بالكلمات والألحان، وطالبوا الفنان بمزيد من الإصدارات الجديدة.

مسيرة فنية تجاوزت الـ40 عامًا حميد الشاعري، الذي يعتبر أحد أبرز رموز الموسيقى في العالم العربي، يحتفل اليوم بمسيرة فنية تجاوزت أربعة عقود من النجاح، مليئة بالأغاني التي لا تزال محفورة في ذاكرة محبيه.

الأغنية تأخذ المستمعين في رحلة عاطفية إلى ذكريات الزمن الجميل، وتؤكد على أهمية الروابط الإنسانية التي لا تنقطع رغم مرور الزمن. - الجمهور يطالب بالمزيد بعد النجاح الكبير للأغنية، تتزايد الدعوات من جمهور حميد الشاعري لتقديم المزيد من الأعمال التي تعكس فنه الراقي وروحه المتجددة.