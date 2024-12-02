«البوابة نيوز».. أحرف من نور

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 11:23 م

لقد حفرت مؤسسة "البوابة نيوز» اسمها بأحرفٍ من ذهبٍ فى الصحافة المصرية كمؤسسة له تاريخ: «البوابة صحافة شكل تانى» بداية من ٢٠١٤-وهى فترة حرجة فى تاريخ مصر المعاصر - ما بعد ثورتى ٢٥ يناير ٢٠١١ و٣٠ يونيو ٢٠١٣- واستطاعت بفضل رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبدالرحيم على وجميع العاملين معه من الصحفيين المصريين -رؤساء تحرير- مديرى تحرير - سكرتيرى تحرير- محررين - فنيين-إداريين….إلخ

أن تنجح وتوفق وتضع بصمتها وتؤكد أهميتها وريادتها فى العمل الصحفى كمؤسسة صحفية مصرية خاصة متطورة فى الوقوف مع الحكومة المصرية جنبًا إلى جنب فى نشر الحقائق التى تساعد على الثبات والهدوء والدوام وتحسن الاستقرار فى الشارع المصرى ونفى الشائعات المغرضة التى تؤدى للاضطراب والفوضى وإلحاق الأذى والفساد بمصرنا الحبيبة، واستطاعت جريدة ومؤسسة البوابة نيوز أن تقدم العون للدولة ومواطنيها لمحاربة الإرهاب والفساد وكشف زيف حركة الإخوان المسلمين عبر صفحاتها المنشورة باستمرار فى جريدتها بعنوان الإسلام السياسى وكتبها المنشورة لفضح الإخوان المسلمين عبر التاريخ عن طريق المؤلف والكاتب الصحفى ورئيس مجلس إدارتها دكتور عبدالرحيم على.

وقد استطاعت مؤسسة وجريدة البوابة أن تصمد وتستمر فى ظروف قاتمة وصعبة بداية من انتشار وباء كورونا وما بعدها من ظروف اقتصادية عالمية صعبة والتى أدت إلى تقلص وانكماش العديد من المؤسسات صحفية كانت أو غير صحفية وأيا كانت. وبالنظر فى تاريخ المؤسسات والصحف والصحافة هناك الآلاف من الصحف والمجلات والجرائد والنشرات منها ما استمر حتى الآن كصحف الأهرام والجمهورية والأخبار، ومنها ما توقف بفعل تقلبات الزمن كالمقطم والسياسة الأسبوعية والأحرارعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.