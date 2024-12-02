محمد عبلة: "البوابة نيوز" مجهود عظيم لمتابعة الأحداث الثقافية

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 10:54 م

هنأ الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة، مؤسسة البوابة نيوز بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور الصحيفة الورقية “البوابة” قائلا: أتابع أداء "البوابة" متابع منذ إنطلاقها، وسعادتي كبيرة بالمجهود العظيم الذى يقوم به شباب الجريدة ومتابعتهم الدءوبة للأحداث الثقافية، وخاصة الأحداث التشكيلية.

وأضاف عبلة: أنا من سعداء الحظ الذين لهم لقاءات، وحوارات بـ "البوابة"، حول معارضه الفنية أو الأحداث الثقافية بشكل عام.

واختتم: أتمنى التوفيق والازدهار لجريدة "البوابة"، وأتمنى ان يظل الشباب على نفس القدر من الحماس والنشاط، فالدور الذى تقوم به "البوابة" هام جدا وعظيم.