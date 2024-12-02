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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

محمد عبلة: "البوابة نيوز" مجهود عظيم لمتابعة الأحداث الثقافية

الفنان التشكيلي الكبير
الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة
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هنأ الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة، مؤسسة البوابة نيوز بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور الصحيفة الورقية “البوابة” قائلا: أتابع أداء "البوابة" متابع منذ إنطلاقها، وسعادتي كبيرة  بالمجهود العظيم الذى يقوم به  شباب الجريدة ومتابعتهم الدءوبة للأحداث الثقافية، وخاصة الأحداث التشكيلية. 

وأضاف عبلة: أنا من سعداء الحظ الذين لهم لقاءات، وحوارات بـ "البوابة"، حول معارضه الفنية أو الأحداث الثقافية بشكل عام.

واختتم: أتمنى التوفيق والازدهار لجريدة "البوابة"، وأتمنى ان يظل الشباب على نفس القدر من الحماس والنشاط، فالدور الذى تقوم به "البوابة" هام جدا وعظيم.

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