د. أشرف صبحي يكتب: "البوابة نيوز".. صرح إعلامى متميز

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 11:07 م

أجمل التهاني القلبية "لمؤسسة البوابة نيوز" تحت قيادة الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وكل العاملين بالجريدة بمناسبة مرور عشر سنوات علي الإصدار الورقي الذي سبقه الموقع الإخباري المتميز متمنيًا لهم دوام التوفيق والازدهار.

هذا الصرح الإعلامي المميز الذي يتبنى قضايا الوطن على جميع المستويات المحلية والدولية.

فـ “البوابة نيوز” واحدة من أهم المطبوعات في مصر، ونسعد بتغطيتها المهنية لأخبار وزارة الشباب والرياضة بمنتهى الموضوعية وتتناول الأخبار بشكل مهني وتنتقد نقدًا بناءً وهو إحدى صور التقييم المتطورة، وهى عملية يهدف فيها الشخص إلى تقديم مجموع من النصائح المبنية على مجموعة من المعلومات والأدلة، بهدف تحسين الأداء وليس لأهداف أخرى.

وعلى مدار العشر سنوات تبنت “البوابة نيوز” العديد من القضايا والملفات الخاصة بالشباب والرياضة وساهمت فى التواصل المباشر مع الشباب من خلال المبادرات والأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة.

وأتمنى أن تواصل «البوابة نيوز» وأسرة التحرير المسيرة الإعلامية المتميزة لهذا الصرح العملاق لخدمة الوطن في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.