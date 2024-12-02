تيسير مطر في مرور 10 سنوات على إصدار "البوابة": تحية لروح الزميل محمد العدس

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 10:43 م

هنأ تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، مؤسسة البوابة نيوز بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور الصحيفة الورقية “البوابة نيوز”، وبدأ حديثه بالترحّم على الزميل الراحل محمد العدس قائلًا: بهذه المناسبة أوجه التحية لروح الفارس النبيل أحد فرسان الكلمة في هذه المؤسسة، صاحب القلم الحر والذى عمل في البوابة بكل الصدق والاتقان، الصحفي الراحل محمد العدس الذى رحل عن عالمنا هذا العام، ولكنه باقٍ في قلوبنا، وسيبقى خالدا بكتابته ونبله وحبه لصاحبة الجلالة.

وأضاف: إن الصحافة لها الفضل في نشر الوعي وتوعية المواطنين وذات تأثير كبير على المجتمع، والقائمين عليها يعلمون حجم التحديات التي تواجه الدولة بخصوص حرب الشائعات والأخبار المزيفة، وعليها دور في إظهار الحقائق والتصدى لهذه الشائعات، ومن بين هذه الصحف كانت “البوابة” في المقدمة تحارب الفكر الظلامي من خلال كتيبة من الصحفيين المميزين أصحاب العقول التنويرية الذين يؤمنون بقضية الوطن.

وواصل: “البوابة” خرجت للنور في فترة مهمة في تاريخ الوطن، وكانت تكشف الجماعة الإرهابية وجرائمها التي ارتكبتها في حق مصر والشعب المصري، ونشرت الصحيفة العديد من الموضوعات الصحفية عن الإسلام السياسي والجماعات الإسلامية، وخطر تواجدهم على الساحة وما يدبرون من مكائد ضد الوطن، وأن الصحيفة اهتمت بنشر فعاليات وأنشطة الأحزاب المصرية، وإبراز دورهم في الحياة السياسية ودعم الأحزاب للدولة المصرية وللقيادة السياسية وللجيش والشرطة.