"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" "البوابة نيوز": شاهدًا على التطور الإعلامى

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 10:37 م

هنأ علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤسسة البوابة نيوز بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور الصحيفة الورقية “البوابة” قائلا: بمناسبة مرور ١٠ أعوام على تأسيس جريدة البوابة، يسر المنظمة أن تتقدم بأسمى التهاني لإدارة الجريدة والعاملين فيها، على هذا الإنجاز الكبير والمستمر في تعزيز الصحافة الحرة والمهنية في الوطن العربي.

وأضاف: إن جريدة البوابة على مدار السنوات العشر الماضية كانت شاهدًا حيًا على التطور الإعلامي في العالم العربي، وجسرًا موثوقًا لنقل الحقيقة والوقائع بكل مصداقية. كما تميزت بتسليط الضوء على القضايا العربية الأساسية، بما في ذلك حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والدفاع عن الحريات.

وواصل: إن الدور الذي تقوم به البوابة في نشر الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي يعد خطوة حاسمة في دعم حقوق الشعوب وتفعيل الحوار البناء حول التحديات التي تواجهها المنطقة. من خلال تغطيتها الشاملة والمهنية، استطاعت الجريدة أن تساهم بشكل فاعل في نشر قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة.

واختتم: في هذه المناسبة، نؤكد تقديرنا العميق للجهود التي تبذلها جريدة البوابة في خدمة قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي، ونتمنى لها دوام النجاح في مسيرتها الإعلامية، وأن تظل منبرًا للحرية والتنوير وداعمًا للحقوق والحريات في مجتمعاتنا العربية.