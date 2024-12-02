"البوابة نيوز".. 10 أعوام من الكَلِم الهادف والقَصص المُلهِم

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 10:40 م

عشرة أعوام من الحلم الذي أصبح واقعًا، والكلمة التي صنعت فارقًا في حياة الناس.. "البوابة نيوز" لم تكن مجرد جريدة أو موقع إخباري؛ بل كانت منصة تنبض بالحياة، تُسلط الضوء على قصص النجاح والكفاح، وتحمل في طياتها هموم المواطن وآماله.

ومع قسم “البوابة لايت والفيتشر”، تحولت الكلمة إلى مرآة تعكس تنوع الحياة بكل ألوانها، لتصبح الحكايات الإنسانية هي العمود الفقري الذي يستند عليه عملنا. اليوم، ونحن نحتفل بذكرى مرور عقد على انطلاقنا، نجدد العهد بأن نكون دائمًا صوت المواطن، ونافذةً تنبض بالأمل والمسئولية.

تحتفل جريدة وموقع "البوابة نيوز" بمرور عشرة أعوام على انطلاقها، كمنصة إعلامية رائدة، تجمع بين المهنية العالية والرؤية المبدعة، عشرة أعوام من التغطية الصحفية التي توازن بين الالتزام بالمصداقية والإسهام في بناء وعي مجتمعي ناضج.

المناسبة جاءت لتسليط الضوء على تاريخ حافل ومجهودات فريق عملٍ تميز بشغفه وحرصه على تقديم رسالة الصحافة بأسمى صورها.

بالنسبة لي؛ كانت أعوام عملي في "البوابة نيوز" بمثابة تجربة حياتية غنية، تعلمت فيها أن الكلمة ليست مجرد حروف تُكتب، بل رسالة تتطلب أمانة وصدقًا، تأصلت لدي قناعة بأن الصحافة ليست فقط مهنة، بل إنها مسئولية إنسانية، ودور جوهري في تسليط الضوء على قضايا الناس وقصصهم.

تطورت رؤيتي للعمل الصحفي بفضل بيئة مهنية تحترم قيمة الكلمة وتؤمن بأن الصحافة ليست سلطة فقط، بل صوت من لا صوت له.

عندما توليت رئاسة قسم الفتشر أو "البوابة لايت" في عام 2023، كان الهدف هو تطوير القسم من زاوية التغطية المنوعة إلى نافذة شاملة تُبرز كافة ألوان الحياة.

أدركت أن القسم يمكن أن يكون منصة تروي قصص النجاح والكفاح، وتعرض قضايا المواطنين، وتُبرز النماذج المشرفة من المصريين داخل وخارج البلاد.

كان التحول واضحًا؛ من قسم يكتفي بتقديم موضوعات ترفيهية، إلى قسم يُركز على قضايا الفن، والسياسة، والرياضة، والثقافة، والمجتمع، والمواهب، وحتى المخترعين.

وضعنا على رأس أولوياتنا تسليط الضوء على قصص النساء المصريات اللواتي أبدعن ورفعْنَ اسم مصر عالميًا، ومناقشة مشكلات المواطنين التي تحتاج لحلول جذرية، مثل البنية التحتية والخدمات العامة.

كما كان للقسم دور ريادي في تقديم قصص النجاح من القاع إلى القمة، محققًا بذلك عنصر الإلهام لكل من يسعى إلى تحقيق أحلامه.

أصبحت "البوابة لايت" مساحة لإيصال صوت المواطن ومعاناته إلى أصحاب القرار، وأداة لتجسيد دور الصحافة كجسر يربط بين الشعب والمسئولين.

اليوم، ونحن نحتفل بالذكرى العاشرة لـ"البوابة"، يمكننا أن نفخر بتجربتنا التي رسخت قيم المصداقية والإنسانية، وعززت مفهوم الصحافة كوسيلة للتقدم والازدهار، وليس فقط كأداة إعلامية.

سنواصل مسيرتنا على نفس النهج، واضعين الإنسان دائمًا في قلب اهتمامنا.