النائبة جيهان بيومي: "البوابة نيوز" تبحر فى سماء الحقيقة وتصدت للجماعات الإرهابية منذ انطلاقتها

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 10:37 م

هنأت جيهان بيومي عضو مجلس النواب، مؤسسة البوابة نيوز بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور الصحيفة الورقية “البوابة” قائلة: ساهمت جريدة البوابة منذ انطلاقها بتنوير عقول قرائها وإظهار الحقيقة مهما كلفها الأمر، كما أنها لها قاعدة جماهيرية عريقة في قلب الشارع المصري جعلها في ريادة المواقع والصحف العربية والمصرية.

وأضافت: كما أن إدارة البوابة لموقع "لو ديالوج" الفرنسي يأتي لاستكمال التنوير والبحث عن الحقائق وعرض وجهة مصر أمام دول العالم، فضلًا عن كونها لسانا مصريا يخاطب دول العالم الغربي بالتصدي للجماعات الإرهابية وخطورتها علي المجتمعات.