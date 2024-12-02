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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

النائبة جيهان بيومي: "البوابة نيوز" تبحر فى سماء الحقيقة وتصدت للجماعات الإرهابية منذ انطلاقتها

جيهان بيومي عضو مجلس
جيهان بيومي عضو مجلس النواب
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هنأت جيهان بيومي عضو مجلس النواب، مؤسسة البوابة نيوز بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور الصحيفة الورقية “البوابة” قائلة: ساهمت جريدة البوابة منذ انطلاقها بتنوير عقول قرائها وإظهار الحقيقة مهما كلفها الأمر، كما أنها لها قاعدة جماهيرية عريقة في قلب الشارع المصري جعلها في ريادة المواقع والصحف العربية والمصرية. 

وأضافت: كما أن إدارة البوابة لموقع "لو ديالوج" الفرنسي يأتي لاستكمال التنوير والبحث عن الحقائق وعرض وجهة مصر أمام دول العالم، فضلًا عن كونها لسانا مصريا يخاطب دول العالم الغربي بالتصدي للجماعات الإرهابية وخطورتها علي المجتمعات.

جيهان بيومى عضو مجلس النواب مؤسسة‭ ‬البوابة‭ ‬نيوز عقول قرائها الصحف العربية والمصرية لو ديالوج