أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، أنه يُنتظر أن تستقبل بورسعيد قريبا زيارة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من قضايا المحافظة على الطبيعة، ووضع الحلول لها.

محافظ بورسعيد: رئيس الوزراء يزور المحافظة قريبا لوضع حلول لعدة قضايا

وناشد المحافظ، في بيان له، أبناء بورسعيد بالتعاون ودعم الجهود المبذولة للحفاظ على نظافة المدينة، لافتا أنه جاري الاتفاق مع منظومة وشركاء جدد لتولي وإدارة مشروع النظافة بشكل يؤدي لطفرة ايجابية يشعر بها المواطنون.

وأشار إلى أنه سيكون هناك برنامج حافل من الافتتاحات والفعاليات خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مؤكدا أن جميع ملفات جميع القضايا والمشروعات التي تمس حياة أبناء المحافظة تبذل من أجلها جهود متواصلة سواء على المستوى المحلى أو بالتواصل مع المسؤولين في الحكومة لوضع الحلول العاجلة لها، وأنه سيكون هناك أخبار طيبة قريبا في أكثر من ملف يهم الرأي العام بالمحافظة.