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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستقبل وطن المنيا يطلق مبادرة "مشوارك علينا" لنقل طلاب الجامعة بالمجان

مستقبل وطن المنيا
مستقبل وطن المنيا يطلق مبادرة " مشوارك علينا "
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انطلقت اليوم، من كافه المراكز والأقسام مبادرة “مشوارك علينا” لنقل الطلاب للجامعة بالمجان، والتي من خلالها يتم نقل الطلاب إلي الجامعه وعودتهم  وذلك لتخفيف الأعباء الماديه عن الطلاب وأسرهم وتوفير وسائل انتقال آمنه وتعد المبادره خطوه هامه لدعم الشباب الجامعي
وجاء ذلك تحت إشراف النائب محمد نشأت العمده أمين المحافظه وبحضور وليد عبد القوي امين تنظيم المحافظه وطاهر فتح الباب أمين مساعد المحافظه ونهي زكريا الطوخي أمين العمل الجماهيري وأحمد علي رجب أمين الأعلام بالمحافظه  وأمناء التنظيم وبعض الكوادر التنظيمية بهيئات مكاتب المحافظة والمراكز والأقسام .
جدير بالذكر أن سبق المبادرة تسجيل أسماء الطلاب الراغبين في الاشتراك عبر رابط إليكتروني وأيضا من خلال التسجيل من أمانة العمل الجماهيري بمقرات أمانات المراكز والأقسام، وتستمر المبادرة حتي نهايه الشهر الجاري.
وتأتي  المبادرة في إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن دعماً للمواطنين والتخفيف علي الأسر محدودي الدخل والأولي الرعاية.

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