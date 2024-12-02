"البوابة نيوز".. المصداقية

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 10:39 م

تحتفل جريدة وموقع "البوابة نيوز" بمرور عشر سنوات على انطلاقها، فى رحلة إعلامية متميزة أثبتت خلالها قدرتها على أن تكون منبرًا موثوقًا لنقل الحقائق ومصدرًا غنيًا بالمعلومة والتحليل. منذ اليوم الأول، وضعت "البوابة نيوز" لنفسها هدفًا واضحًا وهو تقديم صحافة موضوعية ملتزمة بقضايا الوطن والمواطن.

وعلى مدار عقد كامل، نجحت "البوابة نيوز" فى كسب ثقة قرائها من خلال تغطياتها الشاملة للأحداث المحلية والإقليمية والدولية، وتعاملها مع القضايا بمهنية وشفافية. كما تميزت بالجمع بين سرعة الخبر وعمق التحليل، لتضع بين أيدى جمهورها محتوى يثرى الفكر ويواكب المتغيرات التى تطرأ علينا.

لم تكن هذه السنوات خالية من التحديات، لكنها كانت فرصة لصقل التجربة وتعزيز مكانة "البوابة نيوز" فى المشهد الإعلامى. وقد أصبحت اليوم منصة تجمع بين الصحافة الورقية والإلكترونية، مقدمة محتوى يناسب العصر الرقمى ويصل إلى القارئ أينما كان. هذه المناسبة المميزة، أثبتت "البوابة" أن الإخلاص فى العمل والتطوير المستمر هما أساس النجاح. فكل التحية لفريق العمل الذى جعل من هذا الحلم واقعًا يستمر فى التألق عامًا بعد عام.