السفير يسرى القويضى: "البوابة نيوز" لها دور إيجابى وفعال

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 10:37 م

هنأ السفير يسرى القويضى مؤسسة “البوابة نيوز” بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور الصحيفة الورقية “البوابة نيوز” قائلا: لعبت جريدة "البوابة" دورًا ايجابيًا وفعالًا فى مساندة قضايا الوطن.

وأضاف: من خلال متابعته لجريدة "البوابة" منذ انطلاقها رأى انها حريصة على مساندة قضايا الوطن سياسيًا وإجتماعيًا، وثقافيًا وفنيًا. من خلال معرضي (دعوة للتفاؤل ) الذي اقمته مؤخرا في جاليري آرت كورنر مستهدفا كسر روح التشاؤم التي تبثها الشائعات المغرضة التي تبثها القوي المعارضة لوطننا العزيز مصر، استرعي انتباهي مبادرة "البوابة" بالاتصال بي لتغطية تلك الفعالية الثقافية التي بجانب ما تضمنته من حس وطني فقد كانت مساندة لتجربة فنية مبتكرة تعلي من اتجاه الحداثة والمعاصرة في مصر".