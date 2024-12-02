الزمالك يكتسح غزل المحلة برباعية نظيفة في الدوري.. صور

حقق نادي الزمالك فوزًا كبيرًا على غزل المحلة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهدت الدقيقة الثانية توقف اللعب لعلاج أحمد عبد الرحيم "إيشو"، لاعب الزمالك، بعد تدخل قوي من يوسف حسن لاعب غزل المحلة.

وبعد العودة لتقنية الفيديو (VAR)، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء ، ليلعب المحلة بـ10 لاعبين منذ البداية.

في الدقيقة الثامنة، نفذ عبد الله السعيد ركلة حرة من الجهة اليسرى، انتهت بتسديدة من أحمد عبد الرحيم مرت بجانب القائم الأيسر.

في الدقيقة 17، سجل ناصر منسي الهدف الأول للزمالك بعدما تلقى تمريرة رائعة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، وسددها بقوة في الشباك.

بعدها بأربع دقائق، أضاف ناصر منسي الهدف الثاني من كرة عرضية أرسلها عمر جابر، وارتطمت بالدفاع قبل أن يحولها منسي برأسية إلى المرمى.

أحمد عبد الرحيم سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26، لكنها انتهت بين أحضان حارس المحلة، عامر محمد عامر.

حتى نهاية الشوط الأول، سيطر الزمالك على مجريات اللعب بتمريرات متقنة في وسط الملعب، بينما اقتصرت محاولات المحلة على ركلة ركنية شتتها دفاع الزمالك.

الشوط الثاني وتألق الزمالك



مع بداية الشوط الثاني، أنقذ الحارس عامر محمد عامر مرماه من انفراد أحمد سيد زيزو، ليحافظ على فارق الهدفين مؤقتًا.

في الدقيقة 67، أهدر محمد علي بن حمودة هدفًا محققًا لغزل المحلة، بعدما تجاوز الحارس محمد عواد لكنه سدد الكرة بجانب القائم الأيمن.

في الدقيقة 70، حصل الزمالك على ركلة جزاء بعد عرقلة مصطفى شلبي داخل المنطقة، نفذها أحمد سيد زيزو ببراعة ليسجل الهدف الثالث.

في الدقيقة 79، اختتم حسام عبد المجيد رباعية الزمالك برأسية رائعة بعد عرضية متقنة من زيزو.

قبل نهاية اللقاء بسبع دقائق، شهدت المباراة عودة محمود حمدي "الونش" للمشاركة مع الزمالك بعد غياب طويل بسبب الإصابة، حيث دخل بديلاً لحسام عبد المجيد.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذا الانتصار، رفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف المصري البورسعيدي المتصدر بـ10 نقاط. بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

المباراة أظهرت تفوقًا كاملًا للزمالك، الذي قدم أداءً هجوميًا مميزًا، فيما عانى غزل المحلة من النقص العددي وأخطاء دفاعية كلفته خسارة ثقيلة.

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