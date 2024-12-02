كوثر محمود: "البوابة نيوز" واحدة من أفضل وأصدق الجرائد

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 10:25 م

هنأت كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري، وعضو مجلس الشيوخ مؤسسة البوابة نيوز بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور الصحيفة الورقية “البوابة نيوز” قائلة: أهنئ جريدة “البوابة”، وجميع العاملين بها وعلي رأسهم الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، بمناسبة مرور ١٠ سنوات على تأسيسها، تلك السنوات التي نجحت خلالها في أن تكون منبرًا إعلاميًا مميزًا ومصدرًا موثوقًا للمعلومات، ليس فقط في مصر ولكن في العالم العربي أيضًا. تتميز “البوابة نيوز” بمصداقيتها واحترافية فريق العمل بها، وقدرتها على مناقشة القضايا المجتمعية بمسئولية وحيادية”.

وأضافت: في عالم مليء بالتحديات الإعلامية، استطاعت “البوابة نيوز” أن تُثبت مكانتها كواحدة من أفضل وأصدق الجرائد التي تخدم القارئ وتلبي تطلعاته. كل التقدير والإعجاب بهذا الصرح الإعلامي الكبير، وأتمنى للجريدة وفريق عملها مزيدًا من النجاح والتألق في الأعوام القادمة".