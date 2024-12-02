أميمة الأتربي تكتب: "البوابة نيوز".. رحلة العمر

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 10:45 م

مع مرور 10 أعوام على صدور أول عدد من الطبعة الورقية لجريدة البوابة نحتفل جميعا بهذا اليوم المشهود، وتميزت "البوابة نيوز" بتقديم المحتوي الصحفي المتميز، وحرصت "البوابة نيوز" بقيادة أستاذنا والأب الروحي الكاتب الصحفي الكبير الدكتور "عبد الرحيم علي" رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، علي تقديم المحتوي الصادق والمتميز،وحصرنا علي الحيادية والمهنية، ودائما “البوابة نيوز " هي البيت الكبير لجميع الصحفيين والصحفيات والإداريين العاملين بالمؤسسة.، يربطنا مشاعر المودة والاحترام.

تطورت "البوابة نيوز " من الجريدة الورقية لتتضمن عدة منصات إعلامية ومنها الموقع والقناة، وفضلا عن بوابة العرب والعالم،وكل بوابة تختص بأخبارها ومعلوماتها، ومنذ اللحظات الاولي للبوابة وهي تخدم الوطن فواجهت التطرف الإرهاب وكشفت مخطاطاته، وتصدت للأفكار المتطرفة، وواجهت البوابة حملة مغرضة شنتها الجماعات الإرهابية المتطرفة ضدها.

إن إنطلاق رحلتي الصحفية الحقيقة جائت منذ 2016 مند انضمامي لموسسسة البوابة، والتي أتشرف بكوني جزء منها، وقد دعمتني " البوابة"و جميع الرؤساء وتعلمت منهم أصول الصحافة، وكما تدعمنا الدكتورة “ داليا عبد الرحيم ”رئيس تحرير البوابة، وتدفعنا لإنجاز العديد من التطورات في عملنا الصحفي.



في البداية عملت لمدة سنوات كمراسلة لمحافظة الدقهلية ،وتعلمت خلالها العديد من المهارات منها الحورات الصحفية والتقرير، وعرضت مشكلات القري والمد ن ومنها مشكلة الصناعة بقرية سلامون القماش والتي تعرف باليابان الصغيرة وغيرها، ثم عملت بقسم المنوعات ،علي مدار 5 سنوات وكان للإبداع حكاية،

حيث التنوع في الموضوعات وأسلوب السرد ، فكأنك فنان يحمل ريشته ليجسد موهبة الشخص الذي يكتب عنه ك، فيظهره بإفضل ما لديه، في فن المنوعات عالم من الأسرار الغاضمة.

وإستطعنا أيضا من خلال اب صوت الناس بقسم المنوعات أنه نكون صوت المواطنين، وعرضنا في جميع محافظات مصر، و حرص العديد من المحافظين المتعاقبين بمختلف المحافظات علي الإستجابة فورية للموضوعات التي عرضها ، وحرص المسؤولين علي الرد ، وكما استجابة وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة استجابات فورية للجالات الإنسانية المنشورة،في" البوابة" وتم صرف معاشات تكافل وكرامة وتم صرف علاج وإجراء عمليات علي نفقة الدولة.

و في الختام أوجه بالتهنئة يملئها الحب والتقدير لجميع الرؤساء، والزملاء بمرور 10 سنوات علي صدور لعدد الورقي الأول ل" البوابة' ، وكما أهنىء جميع القراء والمتابعين، وشكرا هذا الصرح الصحفي الإعلامي المتميز، وجميع الرؤساء لمنحي فرصة تعلم الصحافة بمختلف مهاراتها، وتحقيق الحلم،وبفضلكم أصبحت صحفية شاملة واتمني إلي البوابة مزيد من النجاح والتميز والرقي.