غدًا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بقتل ربة منزل وسرقتها

تستكمل غدا الثلاثاء، محكمة الجنايات، محاكمة عاطل، وذلك علي خلفيه اتهامه بقتل ربة منزل وسرقة مصوغاتها الذهبية وأموالها بالخصوص إثر خلافات بينهما.

وجهت النيابه للمتهم تهمه القتل العمد حيث قتل المجني عليها "إ.ف.ش" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها إثر خلافات بينهما، وتوجه إلى مسكنها حتى حانت له الفرصة لفعله الأثيم، فأخذها على غرة من أمرها بأن انتظر حتى أبعدت نظرها عنه، وتسلل من خلفها مغافلا إياها، وأطبق يديه على عنقها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها أعراض اسفكسيا الخنق الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها في الحال.