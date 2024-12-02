 رئيس الإذاعة المصرية: "البوابة نيوز" ولدت عملاقة

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 10:22 م

هنأ محمد نوار رئيس الاذاعة المصرية مؤسسة “البوابة نيوز”، بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور الصحيفة الورقية “البوابة” قائلا: جريدة البوابة مشروع ناجح للغاية ومشروع ولد عملاقا وابتدأت عملاقة مشيرا إلى أنها استعانت بمحترفين، كل ذلك ساهم في أنها تنجح وتستمر وتظل صامدة رغم كل الأزمات الموجودة وتحقق نجاحات وتحافظ على اسمها داخل سوق وعالم الصحافة.

وتابع قائلا: وبمنتهى الأمانة توجد بجريدة البوابة مميزات غريبة الشأن أهمها المصداقية ما فيهاش قلة أدب ومش ممكن تشككي في صحة الخبر المكتوب والمنشور على صفحاتها أو موقعها بالإضافة إلى أن الصحفيين بها على مستوى متميز من الأخلاق والمظهر والمهنية على عكس بعض المواقع والأماكن الأخرى وسامحونى قد نرى أشباه صحفيين انضموا مؤخرا إلى المهنة.