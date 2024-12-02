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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الروائي أحمد طوسون: "البوابة نيوز" أفردت مساحات كبيرة للاهتمام بإبداع الطفل وقضاياه

الروائي أحمد طوسون
الروائي أحمد طوسون
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هنأ  الروائي أحمد طوسون، مؤسسة البوابة نيوز بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور الصحيفة الورقية “البوابة” قائلا: لا يستطيع أحد تجاهل الدور الكبير الذي لعبته "البوابة" بإصدارها الورقي وبوابتها الإلكترونية، في تشكيل الوعي، ودعم الدولة المصرية في كافة القضايا الوطنية، مؤكدًا انها كانت سندا للدولة في حقبة مواجهة الإرهاب والقضايا الشائكة التي أعقبت ثورات الربيع العربي بتداعياتها.

وأضاف: ولعل صفحاتها الثقافية من أنجح الصفحات الثقافية والفنية التي كانت سباقة دوما لمتابعة الأحداث أولا بأول، بخلاف افرادها مساحات كبيرة للاهتمام بالإبداع المقدم للطفل وقضاياه باعتبارها الكتابات التي تخاطب مستقبل وطننا المتمثل في أبنائنا من الأطفال والشباب أيمانا بدورها التوعوي المتفرد.

واختتم: انتهى عقد البوابة الأول لتبدأ عقدا جديدا أكثر حيوية وشبابا بإدارتها ومحرريها وكتابها، لتستمر فيه كعلامة وطنية مضيئة في اعلامنا المصري والعربي.

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