"البوابة نيوز" 10 سنوات دفاعا عن الوطن.. أحمد يحيي يكتب: رحل الإرهاب دون عودة

مرت ١٠ أعوام كاملة على تدشين جريدة البوابة اليومية والتى أرست منهجا جديدا فى العمل الصحفى والإعلامى المصرى والعربى، بل والعالمى نظرا لما تتمتع به من تنوع الأقسام الإخبارية والمراكز البحثية المتخصصة فى الشئون المصرية والعربية والعالمية.

مر عقد من الزمان على تأسيس جريدة البوابة نيوز، وهى فترة شهدت تحولات عميقة فى المشهد المصرى، خاصة بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ومواجهة التحديات الأمنية والإرهابية التى أعقبتها.

لعبت الجريدة دورًا بارزًا فى هذه المرحلة الحرجة، حيث ساهمت بشكل فعال فى مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، ونشر الوعى المجتمعى، ودعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

جهود الجريدة فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

حرصت الجريدة على تغطية الأحداث المتعلقة بالإرهاب والإرهاب بشكل شامل وموضوعى، مما ساهم فى كشف مخططات الجماعات الإرهابية وأهدافها، وتعريف الرأى العام بخطورة هذه الظاهرة.

عملت الجريدة على نشر الوعى المجتمعى بخطورة الفكر المتطرف وأسبابه، وتقديم برامج توعوية مستمرة تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع، خاصة الشباب.

قدمت الجريدة دعمًا لا محدود لجهود الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب، ونشرت أخبارًا إيجابية عن الإنجازات التى تحققها الأجهزة الأمنية فى هذا الصدد.

عملت الجريدة على كشف زيف الشائعات والأخبار الكاذبة التى تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد.

خلال العقد الماضى، أثبتت جريدة البوابة نيوز أنها شريك أساسى فى مسيرة بناء مصر الحديثة. وقدمت الجريدة نموذجًا يحتذى به للإعلام الوطنى المسؤول، الذى يعمل على خدمة الوطن والمواطن.



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