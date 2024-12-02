رئيس حي العجوزة يترأس الاجتماع الأسبوعي لاستماع شكوى المواطنين.. صور

عقد اللواء ذكي سلام رئيس حي العجوزة، اللقاء الاسبوعى للمواطنين للوقوف على الشكاوى والمعوقات التى تواجههم بالحى ، وذلك تنفيذا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة انتظام القاءات الدوريه مع المواطنين والاستماع الى شكواهم وحلها فى ضوء اللوائح والقوانين .

وقد جاءت ابرز الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال اللقاء الذى انعقد متعلقة :"بطلبات فك الحجوزات البنكية، طلبات بإعادة اكشاك ، طلبات بتراخيص برتيشنات ، التضرر من رفع اشغالات بصفة دوريه ، طلبات بتسريع اجراءات تصاريح حفر " .

كما جرى مناقشة طلبات المواطنين والعمل علي حل جميع المشاكل التى شملت عدد (10) لقاءات وتذليل كافة العقبات التي تواجههم؛ واتخاذ كافة الاجراءات السريعة بالتنسيق مع كافة الادارات المختصةوذلك في اطار اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن .