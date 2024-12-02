السد القطري يهزم النصر السعودي بهدف قاتل في دوري أبطال آسيا للنخبة

تعرض فريق النصر السعودي لخسارة مؤلمة أمام ضيفه السد القطري بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "الأول بارك" بالرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025.

افتتح النجم أكرم عفيف التسجيل للسد القطري في الدقيقة 53، بعد استغلاله لهجمة مرتدة سريعة، حيث سدد كرة مميزة داخل شباك النصر، معلنًا تقدم الضيوف.

وتمكن النصر من تعديل النتيجة في الدقيقة 80، عندما حول المدافع المغربي رومان سايس كرة عرضية بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعادها، ليعيد الأمل للفريق السعودي.

وفي الدقيقة 90+9، خطف السد النقاط الثلاث بهدف قاتل من علامة الجزاء سجله النجم الجزائري آدم وناس، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا خارج الديار.