يناير المقبل.. طرح فيلم "Unstoppable" عبر منصة آمازون

حددت منصة آمازون برايم الترفيهية، يوم الـ 15 يناير المقبل، موعدا لطرح فيلم الدراما الرياضية “Unstoppable” للنجمة جينيفر لوبيز وجيرل جيروم.

الفيلم مقتبس عن أحداث حقيقية، وتدور أحداثه حول المصارع الأمريكي المخضرم (أنتوني روبلس)، والذي ولد بساق واحدة، واستطاع تحدي كافة الظروف والفوز بالبطولة الوطنية عام 2011 خلال مشاركته في منافسات جامعة ولاية أريزونا.

على الرغم من ولادة أنتوني روبليس بدون ساق يمنى، تمكن من أن يصبح مصارعًا بطل القسم الأول في الرابطة الوطنية لألعاب القوى الجامعية، ليفوز في النهاية ببطولة وطنية ضد المدرسة التي رفضته في البداية.