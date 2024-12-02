الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بتجارة العملات الافتراضية بقيمة 150 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الإجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات الإدارية – الإستثمار فى الشركات – شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ(150 مليون جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.