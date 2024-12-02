محمد لبيب: "البوابة نيوز" من أوائل الصحف التي اهتمت بالعمل النيابي

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 10:22 م

هنأ محمد لبيب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مؤسسة البوابة نيوز بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور الصحيفة الورقية “البوابة” قائلا: إن السنوات الأخيرة شهدت انطلاق العديد من الصحف والمواقع الإخبارية في مصر، ولكل صحيفة طابع تتسم به وتتفرد به عن غيرها، مشيرًا إلى أن جريدة البوابة من الإصدارات الصحفية التي استطاعت من الوهلة الأولي أن تقدم صحافة بشكل مختلف ومتميز. فشباب الصحفيين في هذه المؤسسة، هم الركيزة الأساسية في بناء هذا الصرح الإعلامي، الذى يضم عقول شابة تنويرية على دراية تامة بكافة فنون الصحافة.

وأضاف: كما أن البوابة من أوائل الصحف التي اهتمت بإنشاء بوابة متخصصة للشئون البرلمانية، وكانت تبرز أعمال مجلس النواب واللجان النوعية وأنشطة وفعاليات النواب في دوائرهم، وكانت تهتم بكل الأمور ذات الصلة بالعمل النيابي، متمنيًا التوفيق لكل العاملين بها، وأن تستمر مسيرتهم المهنية في خدمة الوطن.