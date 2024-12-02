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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الشاعر والروائي أحمد فضل شبلول: "البوابة نيوز" تعكس نبض الواقع الثقافى

الشاعر والروائي أحمد
الشاعر والروائي أحمد فضل شبلول
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هنأ الشاعر والروائي أحمد فضل شبلول مؤسسة البوابة نيوز بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور الصحيفة الورقية “البوابة” قائلا: في ظل تراجع الإصدارات الورقية، خاصة الصحفية منها، وتحويل معظمها إلى صيغة رقمية من خلال مواقع وبوابات وصحف إلكترونية، نجد موقع البوابة نيوز يصدر صحيفته الورقية، في تحد كبير لما هو سائد، والتحدي الأكبر هو، هل ستستطيع جريدة ورقية أن تنافس الجرائد الورقية القديمة، والراسخة والتي تصدرها مؤسسات كبرى.

وأضاف: أستطيع أن أقول من خلال متابعة حثيثة أن الكتاب والأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي وجدوا بغيتهم وانعكاس اهتماماتهم في صفحات البوابة، فأصبحت بالتالي مرصدًا ثقافيا مهما، يتابعه الأدباء والمثقفون دون التحيز لشلة ما أو لاتجاه ما، فقد فتحت الصفحات الثقافية في "البوابة" قلبها للجميع، ومدت أياديها إلى أدباء مصر في كل مكان، وأصبح ما تنشره من أخبار ومتابعات مرصودًا بشكل جيد لدى الكثير من الجهات الثقافية والإعلامية ومن الأدباء والكتاب والمثقفين أنفسهم.

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