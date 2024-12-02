إصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجة نارية بالمنيا

أصيب 3 أشخاص ، مساء اليوم الإثنين، في حادث انقلاب دراجة نارية طريق سكة تلة بمركز المنيا، نتيجة السرعة الزائدة وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة والسائق تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الامنية بقيادة اللواء مجدي سالم مدير امن المنيا، بلاغًا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية، بطريق سكة تلة، بحي غرب مدينة المنيا، نتيجة السرعة الزائدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، وتبين إصابة الأشخاص الـ3، جميعهم مقيمون بقرية البرجاية، بمركز المنيا وهم «ر، ا، ع» 52 سنة، أمين شرطة واصابة ابنته (س. 20 سنة ) وإصابة شقيقها (م، 3 سنوات).

وتم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.