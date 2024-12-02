قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المستوى الثالث

تواجد فريق الأهلي في المستوى الثالث ضمن الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام قرعة كأس العالم للأندية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا في أمريكا يوم الخميس المقبل 5 ديسمبر وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

وحضر مسئولو النادي الأهلي اليوم الإثنين، اجتماعا مع مسؤولي فيفا عبر الفيديو كونفرانس، وخلاله تم إبلاغ الأهلي بتواجده في المستوى الثالث لقرعة مونديال الأندية.

الخطيب يغيب عن قرعه كأس العالم للأندية

واعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن عدم حضور قرعة كأس العالم للأندية المقرر لها يوم الخميس المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف الأهلي عن عدم سفر الخطيب بناء على توجيهات الطبيب المعالج له، بعد تعرضه لوعكة صحية في الآونة الأخيرة.

ويطير خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي إلى الولايات المتحدة لحضور القرعة ممثلا عن النادي الأحمر.