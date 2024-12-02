محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بـ القومي لحقوق الإنسان: "البوابة نيوز" نموذج مشرف لصحافة واعية ومسئولة

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 09:58 م

هنأ محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان مؤسسة البوابة نيوز بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور الصحيفة الورقية “البوابة” قائلا: "بكل فخر واعتزاز، أهنئ مؤسسة “البوابة نيوز”على مرور عقد كامل من التميز والريادة في المجال الصحفي والإعلامي، لقد كانت البوابة على مدار السنوات العشر الماضية نموذجًا مشرفًا لصحافة واعية ومسئولة، تسعى لنقل الحقيقة، وتسهم في بناء وعي المواطن المصري تجاه قضايا وطنه ومجتمعه.

وتابع: "إننى أشيد بالدور الذي تقوم به البوابة في تعزيز حرية الرأي والتعبير ومساهمتها الأساسية في دعم القيم الديمقراطية التي نطمح جميعًا لترسيخها. فمن خلال طرحها الموضوعي لقضايا الشأن العام، وحرصها على تسليط الضوء على ما يهم المواطن، لقد استطاعت الجريدة أن تصبح صوتًا ينحاز دائمًا للوطن وللمجتمع".

واختتم: "كما أود أن أشيد بجهود فريق العمل بالجريدة، من صحفيين وإداريين وقيادات تحريرية، الذين بذلوا كل ما في وسعهم لتقديم محتوى إعلامي يرتقي إلى أعلى مستويات المهنية والموضوعية، متجاوزين التحديات، ومتمسكين بأعلى معايير الأخلاق الصحفية".