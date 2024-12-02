متابعة ميدانية لتطوير منطقة اللسان الأثرية في دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، معاينة ميدانية نفذتها إدارة المشروعات وفريقى الجهتين المُنفذة والاستشارية لبحث المعوقات الفنية والتنفيذية التى تواجه مشروع تطوير منطقة اللسان وترميم الفنار واعداد مخطط لاستكمال تلك الأعمال.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها ، وإزالة أى معوقات تواجه عمليات التنفيذ، لاستكمال الأعمال بها ونهوها وفقًا للخطط والجداول الزمنية المحددة.

جرى اليوم عقد معاينة ميدانية لمنطقة اللسان بمدينة رأس البر بحضور مدير إدارة المشروعات بمكتب محافظ دمياط، والدكتور على عبد الجواد " جامعة القاهرة ، مكتب سيتادل ميدان " الجهة الاستشارية ، و المهندس رامى مختار مدير فرع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب الجهة المُنفذة للمشروع.

حيث تم خلالها بحث معوقات التنفيذ لاستكمال الأعمال بالمشروع طبقًا للخطة التى تم اعدادها ، لتطوير المنطقة ، بشكل يتواكب مع طبيعة الموقع ، ومكانة مدينة رأس البر السياحية، كما تم بحث آليات تنفيذ أعمال الترميم للفنار بالمنطقة والذى يُعد أهم معلم بها ، عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط ، وذلك لوضع الملامح الأساسية لتنفيذ تلك الأعمال ، ضمن مخطط التطوير الشامل الذى تشهده المنطقة.

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط،، حفل توزيع شهادات "منحة تأهيل الشباب لسوق العمل" التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع كيان شباب قادرون، خلال الفترة من ٣١ أغسطس حتى ٥ سبتمبر الماضي، الذي حضره ١٢٠ شاب وشابة من شباب دمياط، وذلك بحضور عبده الشعراوي، القائم بأعمال مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

في البداية عبرت المهندسة شيماء الصديق، عن سعادتها في المشاركة بفاعليات البرنامج التدريبي "المنحة المجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل"، الذي ينظمه الكيان الشبابى "شباب قادرون" التابع لوزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وادارة الشباب مديرية الشباب والرياضة بدمياط.



