السفيرة مشيرة خطاب: "البوابة نيوز" منبر إعلامى رائد

الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 10:03 م

هنأت السفيرة مشيرة خطاب مؤسسة “البوابة نيوز” بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور الصحيفة الورقية “البوابة” قائلة: أتقدم التهنئة لمجلس إدارة وتحرير وفريق عمل الجريدة، برئاسة الدكتور عبدالرحيم على، بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس جريدة البوابة.

وأضافت: جريدة البوابة، استطاعت خلال عقد من الزمن، أن تصبح منبرًا إعلاميًا رائدًا يعكس الصحافة المسئولة والمهنية، حيث قدمت نموذجًا متميزًا في الالتزام بنقل الحقيقة وتقديم المعلومات بدقة وموضوعية. كما كان لها دور فاعل في تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في مصر والوطن العربي، مما أسهم في تعزيز الوعي العام وإثراء الحوار المجتمعي حول الحقوق والحريات الأساسية.

وواصلت: المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمّن عطاء جريدة البوابة المستمر في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ودعمها للقيم الديمقراطية التي تشكل أساسًا مهمًا لبناء مجتمع متقدم كما يعتز بدورها البارز في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتفاعل مع القضايا التي تهم المواطن المصري والعربي.

واختتمت بقولها: “نتمنى لجريدة البوابة دوام التوفيق والتميز في مسيرتها الإعلامية، وأن تواصل رسالتها النبيلة في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الحرية والعدالة، لتظل نموذجًا مضيئًا للإعلام المسئول والداعم لحقوق الإنسان”.