"الجيزة" تصعد للدور قبل النهائي بدوري المصالح الحكومية

حقق فريق كرة القدم الخماسية بديوان عام محافظة الجيزة الفوز على فريق المركز القومي للبحوث بنتيجة ٢ / ١ في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين الموافق ٢ / ١٢ / ٢٠٢٤ بدوري المصالح الحكومية بالجيزة للموسم الرياضي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والذي يقام بنادي الدقي الرياضي

ويعد هذا الفوز غاليا حيث أنه جعل فريق المحافظة اليوم متصدرا للمجموعة الأولى.

كما تعد مشاركة فريق المحافظة بالدوري العام هي المشاركة للعام السابع على التوالي .. ويأتي هذا الفوز إستكمالا للانتصارات التي حققها فريق المحافظة في إطار منافسات الدوري في السنوات الماضية سواء في دوري الشركات أو دوري المصالح الحكومية بالجيزة ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظة إصرار الفريق على تحقيق الفوز ورفع اسم المحافظة عاليا تحت رعاية المهندس عادل النجار - محافظ الجيزة

وقد وجه الكابتن هشام الجندي - رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظة الشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الرياضية للعاملين بديوان عام محافظة الجيزة ولجميع اللاعبين المتميزين أصحاب هذا الإنجاز الكبير وللجهاز الفني بقيادة الكابتن سامي عبد الله - المدير الفني والكابتن عادل أبو ضياء - مساعد المدرب وللاعبين المميزين بالفريق

كما وجه الشكر للقيادات التنفيذية للمحافظة على دعمها المتواصل للفريق وكذلك للإتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة - فرع الجيزة على التنظيم الجيد والإدارة المتميزة للبطولة مما جعلها تظهر بشكل يليق باسم محافظة الجيزة وبجميع المشاركين.