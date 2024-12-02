تشكيل مواجهة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي الممتاز

يستضيف ملعب "تورينو الأولمبي" مواجهة مثيرة تجمع بين روما وأتالانتا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2024-2025، وذلك تحت إدارة الحكم الدولي ماركو جويدا.
تشكيل روما الرسمي
أعلن المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانيري، المدير الفني لفريق روما، عن تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: سيفلار
خط الدفاع: نديكان، هوملز، مانشيني
خط الوسط: أنخلينو، بيلجريني، كريستاني، كونيه، سيلك
خط الهجوم: باولو ديبالا، دويباك
تشكيل أتالانتا الرسمي
من جانبه، كشف المدرب الإيطالي توليا جارتيا، المدير الفني لفريق أتالانتا، عن تشكيل الفريق الذي يبدأ به اللقاء، وجاء كالتالي:
حراسة المرمى: ماركو كارنسيكي
خط الدفاع: بيلانوفا، هين، كولاسيناك، كوسونو
خط الوسط: إيديرسون، ماتيو روجيري، مارتن دي رون، شارل دي كيتيلير
خط الهجوم: أديمولا لوكمان، ريتجوي