تشكيل مواجهة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي الممتاز

يستضيف ملعب "تورينو الأولمبي" مواجهة مثيرة تجمع بين روما وأتالانتا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2024-2025، وذلك تحت إدارة الحكم الدولي ماركو جويدا.

تشكيل روما الرسمي

أعلن المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانيري، المدير الفني لفريق روما، عن تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: سيفلار

خط الدفاع: نديكان، هوملز، مانشيني

خط الوسط: أنخلينو، بيلجريني، كريستاني، كونيه، سيلك

خط الهجوم: باولو ديبالا، دويباك

تشكيل أتالانتا الرسمي

من جانبه، كشف المدرب الإيطالي توليا جارتيا، المدير الفني لفريق أتالانتا، عن تشكيل الفريق الذي يبدأ به اللقاء، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: ماركو كارنسيكي

خط الدفاع: بيلانوفا، هين، كولاسيناك، كوسونو

خط الوسط: إيديرسون، ماتيو روجيري، مارتن دي رون، شارل دي كيتيلير

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، ريتجوي