نائب محافظ دمياط توزع شهادات تأهيل الشباب لسوق العمل

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط،، حفل توزيع شهادات "منحة تأهيل الشباب لسوق العمل"، التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع كيان شباب قادرون، خلال الفترة من ٣١ أغسطس حتى ٥ سبتمبر الماضي، الذي حضره ١٢٠ شاب وشابة من شباب دمياط، وذلك بحضور عبده الشعراوي، القائم بأعمال مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

في البداية عبرت المهندسة شيماء الصديق، عن سعادتها في المشاركة بفاعليات البرنامج التدريبي "المنحة المجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل"، الذي ينظمه الكيان الشبابى "شباب قادرون" التابع لوزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وادارة الشباب مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

كما أشادت بمحاور البرنامج الذي يتضمن التخطيط الاستراتيجي، والإدارة الحديثة، والمهارات الشخصية، وإدارة الموارد البشرية، والتفكير الابداعى، والتفاوض والإقناع، وكتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية، وإعداد القادة الناجحين، وأساسيات التحول الرقمي، وإدارة الوقت وأخلاقيات العمل، وأيضًا تعزيز الثقة بالنفس وحل المشكلات واتخاذ القرار، والتسويق الإلكتروني، والمبيعات، وريادة الأعمال وآليات الاندماج فى سوق العمل، وذلك لتعزيز مهارات الشباب وتأهيلهم لمواجهة التحديات المستقبلية، وذلك فى إطار رؤية الدولة واستراتجيتها نحو دعم وتمكين الشباب.

وحرصت المهندسة شيماء الصديق على التواصل المباشر مع الشباب، لمعرفة مدى استفادتهم من التدريب، ووجهت لهم نصائح للاستفادة من الدورات المتاحة واستغلالها للوصول إلى فرص عمل مناسبة، كما ووجهت "نائب المحافظ" الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة على تلك الجهود، وأكد حرص المحافظة تحت قيادة الدكتور أيمن الشهابي على دعم هذا الملف ورعاية الشباب.

ومن جانبه، توجه عبده الشعراوي، بالشكر إلى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمهم الكامل للشباب، وأكد أن أهل دمياط متميزين دائمًا.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة أن البرنامج التدريبي تضمن مجموعة من المحاور والمهارات الرئيسية والحيوية التي تساعد الشباب على الاندماج في سوق العمل وتزويدهم بالقدرات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع "شباب قادرون"، لتمكين الشباب من مواجهة تحديات المستقبل من خلال تدريب شامل ومكثف، وقد حظي هذا البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط ، حيث سيتم خلال الفترة القادمة عن دورات اخرى للشباب بمجالات مختلفة بالتعاون مع جهات معتمدة وذو كفاءة بمجالات التدريب.